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Сечина решили вызвать в суд по делу Улюкаева

Направить топ-менеджеру повестку предложило обвинение

Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, постановил направить повестку главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, передает корреспондент «Ведомостей». Вызвать Сечина в суд ранее попросил представитель обвинения. Он предложил направить повестку по месту работы Сечина.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на запрос «Ведомостей».

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