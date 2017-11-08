Сечина решили вызвать в суд по делу Улюкаева
Направить топ-менеджеру повестку предложило обвинение
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Суд постановил направить повестку главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину
Евгений Разумный / Ведомости
Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, постановил направить повестку главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, передает корреспондент «Ведомостей». Вызвать Сечина в суд ранее попросил представитель обвинения. Он предложил направить повестку по месту работы Сечина.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на запрос «Ведомостей».
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