Водитель Улюкаева рассказал о поездке в офис «Роснефти»

Бывший министр экономического развития обвиняется во взятке в $2 млн, которую, по данным следствия, он получил в офисе «Роснефти» М. Стулов / Ведомости

Сегодня в Москворецком суде допросили Илью Макарова, водителя экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют во взятке в $2 млн. Водитель показал, что Улюкаев сам положил портфель в машину, выйдя из офиса «Роснефти».

Макаров возил Улюкаева с 2014 г. 14 ноября 2016 г. о возможной поездке в офис «Роснефти» его предупредила секретарь Улюкаева. Время он не помнит. «Сел в машину, сел ждать. Из службы протокола звонили, уточнили адрес. Поехали. Приехали. Вышел человек из ворот, махнул рукой – мы заехали. Показали, где встать, там закрытый бокс, встал, Алексей Валентинович [Улюкаев] вышел», – показал Макаров в суде.

Встречал министра сам главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, рассказал водитель. «Поздоровался и сказал: «Вам лучше сесть в машину». «Я сел и стал ждать, – сказал Макаров. – А что дальше происходило – я ничего не знаю».

Водитель ждал в машине примерно 15 минут, потом услышал, что открывается багажник, вышел посмотреть. Увидев, что Улюкаев кладет портфель, «я быстро подхватил, чтобы помочь», рассказал Макаров. «Установил портфель, обернулся – там никого уже не было, я закурил», – отметил он.

На уточняющий вопрос водитель ответил, что к моменту выхода из машины портфель уже практически находился в багажнике – кожаный портфель с ручками коричневого цвета. «Ширина около метра» (пытается показать руками). Высота? Снова разводит руками. Сколько весил – не может точно сказать. Но вроде тяжелый: брался двумя руками. Замков вспомнить не может: «Наверное, закрыт был». Сечина рядом не помнит.

В протоколе осмотра места происшествия, оглашенном в суде 5 сентября, приводится заявление Улюкаева: ручек сумки касался, сам ее в багажник не ставил. Изначально экс-министр заявил, что в сумке вино – подарок от Игоря Сечина.

Улюкаев отсутствовал еще какое-то время, а потом спустились сразу и Сечин, и Улюкаев. «У Сечина в руках была корзиночка – внутри вино там, колбаса... поставил в машину. И мы поехали... на подъезде к воротам охранник попросил подождать – якобы ворота сломались. А потом подошли сотрудники ФСБ и начались следственные действия», – рассказал водитель.

Следственные действия он помнит плохо, но помнит, что было прохладно, а Улюкаев был в костюме.

Адвокаты экс-министра просили водителя вспомнить, как именно Сечин просил его сесть в машину. «Вам лучше подождать в машине», – повторил Макаров.

Макаров вспомнил, что телефон у него отобрали еще при попытке выехать, права не разъясняли, статус не объявляли. Смывы с рук брали прямо на улице. Спрашивали про портфель: брал ли в руки. Потом завели на второй этаж, составили протоколы. Вроде было два свидетеля. Сумку открывали, снимали на видео. Сотрудник ФСБ спросил Улюкаева, закрыта ли сумка. Она была закрыта на ключ. Сотрудники ФСБ просили Улюкаева достать все из кармана. Он выложил ключ, и сумку открыли.

Сколько все длилось – он не помнит. «Может, часов семь...» – сказал водитель. Потом поехали в СКР. Уже ночью. В машине был Улюкаев и еще человек в гражданской одежде, наверное, сотрудники ФСБ. В СКР допрашивали, ожидали очной ставки, уехал оттуда он только в середине дня 15 ноября, закончил водитель.

Макарову предъявили протокол осмотра места происшествия: там написано, что права ему разъяснялись. Он помнит, что ставил подпись под протоколом, но как ему разъясняли права, не помнит. «Так разъясняли?» – настаивает прокурор. «Видимо, да», – очень неуверенно говорит свидетель. Допрос окончен. Новые доказательства прокуроры обещают представить к следующему заседанию.