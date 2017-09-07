Улюкаев призвал бояться «данайцев, приносящих колбайцев»

Бывший министр экономики Алексей Улюкаев прокомментировал в Замоскворецком суде Москвы высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина цитатой из «Энеиды».

«Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», – сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина по уголовному делу.

Экс-министр также отметил, что ограничен в комментариях высказываний Сечина. «Я ограничен в высказываниях, он – нет», – посетовал он.

Сечин на Восточном экономическом форуме в среду дал «показания» на Улюкаева, обвиняемого во взятке в $2 млн.

«Я вам прямо сейчас дам показания», – сказал он, отвечая на вопрос «Ведомостей». По его словам, находясь в должности федерального министра, Улюкаев сам определил себе вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил в машину и уехал. «В соответствии с УК РФ это преступление, т. е. не о чем даже говорить», – заявил Сечин.

Во вторник прокурор Борис Непорожный огласил в Замоскворецком суде Москвы распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным.