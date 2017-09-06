Суд заслушал разговоры Игоря Сечина с Алексеем Улюкаевым

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Алексей Улюкаев и Игорь Сечин могут и не встретиться снова в суде ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / EPA / POOL

Представители обвинения в Замоскворецком суде, где рассматривается дело экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, огласили во вторник стенограмму его разговора с председателем совета директоров «Роснефти» Игорем Сечиным в момент передачи денег. Сечин: «Ты прости, что мы затянули выполнение поручения... Долго в командировке были». Улюкаев: «Конечно». Сечин: «Да, пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным. <...> И корзинку с колбасой!» (полную стенограмму см. на сайте «Ведомостей»).

Во вторник после допроса советника Минэкономразвития (МЭР) Юлии Москвитиной прокуроры объявили, что огласят материалы дела. Первым зачитали заявление от 26 октября 2016 г. на имя директора ФСБ о противоправных действиях должностных лиц МЭРа и даче согласия на следственный эксперимент. В заявлении, подписанном начальником службы безопасности компании Олегом Феоктистовым и Сечиным, сказано, что со слов Сечина стало известно о требовании Улюкаевым $2 млн за содействие в подготовке сделки.

Эксперимент состоял из двух частей: первая прошла на Лубянке, где оперативник управления «К» ФСБ при понятых пересчитал полученные от Феоктистова $2 млн помеченными купюрами по $100 и в присутствии Сечина и Феоктистова поместил их в сумку с металлическим замком (ключ тоже маркировали). Затем произошел разговор между Сечиным и Улюкаевым по линии правительственной связи АТС-1. Сечин: «Алексей Валентинович, дорогой!» (Усмехается.) Улюкаев: «Да, Игорь Иванович, весь внимание, как я рад тебя слышать!» Сечин: «Да не говори, я тоже. Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы там на Гоа... Значит, во-вторых, еще масса вопросов накопилась там и по совету директоров, и по всему...» Улюкаев: «Ну так давай обсудим все». Сечин: «У меня только просьба одна – если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут может быть... ну, покажу вообще... и на компанию посмотреть». Улюкаев: «Да, с удовольствием посмотрю».

Дары охотника Как писал в мае 2015 г. журнал Forbes, Игорь Сечин увлекается охотой и угощает своих друзей и партнеров приготовленной в домашних условиях колбасой из диких животных. В России Сечин чаще всего охотится на оленя.

Вторая часть эксперимента проходила в офисе «Роснефти», где Сечин с Улюкаевым обсудили налоги, зарубежные проекты, перспективу увеличения добычи нефти в США с избранием Дональда Трампа. Сечин время от времени вспоминал про чай и корзину с колбаской. Автомобиль Улюкаева заблокировали на выезде из офиса. Сумка с деньгами была в багажнике, на руках Улюкаева и его водителя нашли «интенсивно люминесцирующие следы». Водитель показал, что сумку министр загрузил сам. Улюкаев собственноручно дописал в протоколе, что не помнит этого, но касался сумки, когда ставил в багажник корзину с подарками. Улюкаев считал, что в сумке было подаренное Сечиным вино. Ключ от сумки он достал из кармана и объяснил, что получил его от Сечина. Адвокат Улюкаева Дариджан Кивеидзе на прошлой неделе подтвердила, что Сечин и Феоктистов заявлены обвинением свидетелями, но позовут ли их в суд – не известно.

Теоретически можно представить, что Сечин в суде вообще не появится, ведь его показания в деле уже есть, рассуждает политолог Алексей Макаркин, объяснят это его занятостью или необходимостью спасать какую-нибудь Венесуэлу. Но без его «очной ставки» с Улюкаевым процесс явно не будет достоверным для той части общества, которая пристально за ним следит, говорит он. Широкой публике дело Улюкаева не слишком интересно, но вот экспертные группы пристально следят за развитием событий, рассматривая их как отражение межэлитных конфликтов.