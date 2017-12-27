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Генпрокуратура сообщила о жалобах директора фабрики «Меньшевик» на рейдеров

Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории кондитерской фабрики «Меньшевик», несколько раз обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, жалуясь на попытки отнять у него бизнес. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «Интерфакс».

Аверьянов неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов, уточнил Куренной. По его словам, он жаловался, что против него совершаются мошеннические действия для того, чтобы отнять у него бизнес, однако ему каждый раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

Прокурор города уже взял ситуацию под свой личный контроль, отметил Куренной: «Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес». Аверьянов - человек неоднозначный и с проблемами в бизнесе, добавил представитель прокуратуры.

Ранее в среду Аверьянов открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик». В результате погиб один человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Сотрудники полиции и Росгвардии находятся в здании фабрики и ищут подозреваемого, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Аверьянов утверждал, что у него отобрали фабрику, используя поддельные документы. «Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону», - объяснял он свои мотивы в разговоре с Business FM.

Сам Аверьянов в разговоре с журналистами назвал себя директором фабрики «Меньшевик». Согласно данным СПАРК, человек с таким именем является действующим генеральным директором кондитерской фабрики «Меньшевик». Собственниками предприятия являются два частных лица, Аверьянова среди них нет. В свою очередь Главное следственное управление СКР по Москве в своем сообщении назвало подозреваемого «бывшим собственником фабрики».