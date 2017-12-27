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Директор фабрики «Меньшевик» рассказал о мотивах стрельбы

Стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» открыл Илья Аверьянов, который называет себя директором предприятия, сообщает радиостанция Business FM, дозвонившаяся до него.

Аверьянов в разговоре с радиостанцией подтвердил, что открыл стрельбу на фабрике, и рассказал о своих мотивах. Он утверждает, что у него «по поддельным документам отобрали фабрику». «Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону», - сказал он.

Аверьянов в разговоре с журналистами отметил, что где-то забаррикадировался и сидит. В свою очередь Главное следственное управление СКР по Москве сообщило, что подозреваемый «передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании». В сообщении СК подозреваемый назван «бывшим собственником фабрики». По имеющимся данным, утром в среду он «вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики», достал оружие и несколько раз выстрелил, сообщает следственное управление. Ранение получил охранник, он скончался, следует из сообщения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно данным СПАРК, человек по имени Илья Аверьянов является действующим генеральным директором кондитерской фабрики «Меньшевик». Собственниками предприятия являются два частных лица.

Ранее в среду ГУ МВД по Москве сообщило, что неизвестный устроил стрельбу по адресу улица Иловайская, дом 20, корпус 1. В полиции рассказали, что между двумя мужчинами произошел «имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов», во время которого один из них застрелил оппонента из неустановленного пистолета. Согласно информации с сайта фабрики «Меньшевик», предприятие находится по адресу улице Иловайская, дом 20, корпус 2.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что стрелявший на фабрике захватил несколько человек в заложники. Полиция информацию о заложниках не подтвердила.

Утром на территорию фабрики пришли судебные приставы с исполнительным листом о взыскании более 3 млн руб., сообщил собеседник «Интерфакса». По его словам, это и могло стать поводом для конфликта. В свою очередь Федеральная служба судебных приставов заявила, что судебные приставы не проводили исполнительных действий на фабрике, передает «РИА Новости».

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит иск о банкротстве фабрики «Меньшевик».