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Полиция сообщила о погибшем в результате стрельбы у московской фабрики «Меньшевик»

На юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу, полиция принимает меры по его задержанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. По предварительным данным, погиб один человек.

«Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов», — сказал собеседник агентства в пресс-службе ГУМВД. По его словам, один из участников конфликта ранил другого из неустановленного пистолета, пострадавший скончался на месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в стрельбе подозревается директор фабрики «Меньшевик». Официального подтверждения этой информации нет. Согласно данным с сайта фабрики «Меньшевик», предприятие находится по адресу улице Иловайская, дом 20, корпус 2.

На территорию фабрики «Меньшевик» утром прибыли судебные приставы, которые собирались провести опись имущества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в какой-то момент бывший директор «Меньшевика» выхватил ружье «Сайга» и несколько раз выстрелил в посетителей. В свою очередь Федеральная служба судебных приставов опровергла информацию о том, что ее сотрудники проводили исполнительные действия на фабрике, где произошла стрельба, передает РИА Новости.

По другим неподтвержденным данным, стрельбу открыл бывший собственник фабрики «Меньшевик», убит охранник предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», - рассказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший удерживает несколько человек в заложниках в здании фабрики. Он добавил, что полиция оцепила район происшествия и пытается установить контакт со злоумышленником, чтобы провести переговоры. Информацию о заложниках полиция не подтверждала.

По данным агентства городских новостей «Москва», в результате стрельбы пострадали как минимум четыре человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили «Интерфаксу» в московском управлении Следственного комитета России.

18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик», следует из картотеки дел.