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ФАС пригрозила московским аэропортам штрафами за недопуск такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует уже в начале 2018 г. потребовать от московских аэропортов увеличить количество компаний такси, которым можно выезжать на первую линию. Об этом заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

По его словам, в противном случае администрации аэропортов получат «жесточайшие штрафы». Если аэропорты захотят организовать торги для допуска компаний такси, то победителей должно быть большое количество - больше трех или пяти, отметил Артемьев. Компании, которые согласятся на условия аэропортов, подадут списки водителей. «Уже не будет ситуации, когда кто-то будет ждать такси», - сказал Артемьев.

«К нам обратился мэр Москвы и губернатор Московской области с тем, что московские аэропорты ограничивают конкуренцию, резко сократив допуск соответствующих компаний и конкретных таксистов», - сказал он. Однако уже все московские аэропорты выразили готовность пойти навстречу ФАС и изменить существующую практику, уточнил Артемьев. На первой линии аэропортов могут работать только те водители, которые прошли проверку спецслужб, подчеркнул Артемьев.

Ранее стало известно, что ФАС заподозрила агрегаторы такси в картельном сговоре перед Новым годом. Служба уже начала расследование и запросила у компаний разъяснения о причинах подорожания услуг.