ФАС заподозрила агрегаторы такси в сговоре перед Новым годом

Ранее в соцсетях россияне стали жаловаться на значительное подорожание услуг такси - в преддверии новогодних праздников цены увеличились в 2-3 раза Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила агрегаторы такси в картельном сговоре, служба начала расследование, передает ТАСС. ФАС запросила у компаний разъяснения о причинах подорожания услуг в преддверии новогодних праздников, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«По итогам полученных данных ФАС проведет анализ представленной информации и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», — отметил представитель ФАС.

23 декабря замруководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что служба может начать проверку агрегаторов такси на предмет сговора из-за повышения цен на услуги в предновогодние дни. «Если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю», - говорил он.

По его словам, подорожание услуг такси может быть оправдано только очень высоким спросом. Цариковский отметил, что если будет доказано, что «перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели», то подорожание будет рассматриваться как «злоупотребление либо предварительный сговор», передавал ТАСС.

Как агрегаторы такси объясняют рост цен на услуги

В Uber пояснили, что цены на услуги такси выросли из-за повышенного спроса. Как рассказала директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина, коэффициент цены автоматически поднимается для привлечения большего количества водителей на линию. При этом в праздники, по ее словам, стоимость поездок с Uber формируется по такому же принципу, как и в другое время. «Базовые тарифы неизменны, но если в определенный момент времени спрос в конкретных районах города превышает предложение... стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города», — пояснила она.

При восстановлении баланса спроса и предложения цена услуги опускается до базового тарифа, отметила представитель Uber. Она также отметила, что пользователь видит точную стоимость поездки до подтверждения заказа.

«Яндекс.Такси» не менял тарифы на поездки, рост стоимости поездки на отдельных направлениях происходит временно и объясняется повышенным спросом и загруженностью дорог, пояснил ТАСС руководитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. «У нас и у наших партнеров нет планов менять тарифы в связи с новогодними праздниками. Главное, что влияет на стоимость, - это спрос», - отметил он.

По его словам, если заказы превышают количество работающих на линии автомобилей такси, то система автоматически повышает коэффициент. При этом чем больше водителей выходит на линию, тем ниже стоимость поездки, отметил Исаев.

Ранее в соцсетях россияне стали жаловаться на значительное подорожание услуг такси: в преддверии новогодних праздников цены увеличились в 2-3 раза, писали они.