В аэропортах Москвы из-за тумана задержано более 60 рейсов
В аэропортах Москвы из-за погодных условий, в частности тумана, задержано более 60 рейсов. Таковы данные «Яндекс.Расписания».
В аэропорту «Внуково» задержаны 17 рейсов, один рейс отменен. В аэропорту «Домодедово» задержаны 25 рейсов, три - отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 23 рейса.
Пять следовавших в Казань и Москву лайнеров днем сели на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта «Стригино». Самолеты совершали маршруты: Улан-Удэ - Москва, Москва - Казань, Надым - Москва, Брянск - Москва, Баку - Казань.
Как заявил агентству источник в авиадиспетчерских службах, туман усилился на юге и юго-западе Москвы, из-за этого возникают задержки рейсов, так как некоторые самолеты не могут приземлиться во «Внуково» и «Домодедово». Во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий.