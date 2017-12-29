В аэропортах Москвы из-за тумана задержано более 60 рейсов

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Путин подписал закон о списании долгов физлиц по имущественным налогам

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 г. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 г.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой РФ 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Владимир Путин предложил на ежегодной большой пресс-конференции. Согласно законопроекту налоговики смогут списать долги по имущественным налогам, накопившимся на 1 ян­варя 2015 г., а также пени. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 г. общий долг людей по имущественным налогам, не считая пеней, превысил 115 млрд руб. С тех пор часть долга могла быть погашена. То же касается и долгов индивидуальных предпринимателей, накопившихся до 1 января 2015 г. Списаны будут налоги, кроме НДПИ, акцизов и экспортного НДС.

По оценке председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, прощение налоговых долгов гражданам и индивидуальным предпринимателям обойдется в 150 млрд руб.