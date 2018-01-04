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Киев пригрозил Adidas и Volkswagen «юридическими» мерами за работу в Крыму

Киев применит меры в отношении немецких компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

«Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось», - заявил Климкин (цитата по УНИАН).

Он отметил, что есть компании, которые позволяют своим ритейлерам - таким, как Volkswagen или Adidas, - причислять Крым к российской территории. «Мы их безусловно получим, получим не только политическими, но и юридическими методами», - заявил Климкин.

В июле стало известно, что четыре газовые турбины, предназначавшиеся для строительства электростанций в Тамани для покрытия дефицита электроэнергии на юге России, оказались в Крыму. Их туда поставила структура подрядчика ТПЭ, которая строит две станции на полуострове. Турбины изготавливало СП Siemens и «Силовых машин» – завод «Сименс технологии газовых турбин» – по заказу ТПЭ. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России.

Как турбины Siemens оказались в Крыму