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Россия готова предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев

Президент России Владимир Путин заявил о готовности государства предоставить кредиты зарубежным покупателям российских трамваев и вагонов, передает ТАСС.

«Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава - и трамваев, и вагонов - за границу. Мы готовы в случае, если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей за границей», - заявил Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Глава государства осмотрел продукцию предприятия и ознакомился с его работой.

Гендиректор завода Андрей Соловей рассказал президенту о показателях производства, об эффективности мер государственной поддержки, а также о ее результатах в предыдущие годы.

Путину показали линию сборки, а также подробно рассказали о современных электропоездах «Иволга», о двухэтажных вагонах и низкопольных трамваях. Глава государства прошел в состав и осмотрел его лично.

Последний раз Путин посещал завод в апреле 2009 г., когда занимал пост премьер-министра России. «Тогда завод столкнулся с двукратным снижением заказов. Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие», - говорится на сайте Кремля. В 2009 г. президент во время встречи с работниками завода рассказал о решении государства направить 3 млрд руб. для закупки вагонов РЖД.

Путину показали электропоезд «Иволга»