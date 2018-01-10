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ФАС нашла в условиях аукциона на газовые активы «Алросы» признаки ограничения конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела в требованиях к аукциону на газовые активы «Алросы» признаки ограничения конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы. В сообщении отмечается, что жалобу на условия проведения аукциона рассмотрят 15 января.

«ФАС проверит доводы заявителя о том, что ПАО «АК «Алроса» не раскрывает информацию о конечных бенефициарах компаний, что создает преимущественные условия отдельным потенциальным участникам торгов», - говорится в сообщении службы. В частности, ФАС проверит оценку размера задатка для участия в аукционе и сроков его внесения, установленные «Алросой» сроки приема заявок.

Жалобу на условия аукциона «Алросы» подала «Роснефть». В компании считают, что они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. «Дочерние» структуры нефтяной компании - «Башнефть», «РН-холдинг» и «РН-газ» - подавали в ФАС заявки на участие в торгах. Но в среду инвестиционный комитет «Роснефти» принял решение отказаться от участия в аукционе.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что служба проверит условия конкурса. В случае обнаружения нарушений может быть принято решение об изменении условий аукциона. В частности, ФАС может исключить дискриминационные пункты оферты и пролонгировать на 20 дней срок подачи заявок. В крайнем случае ФАС может через суд потребовать отменить результаты торгов и повторно провести аукцион, заявил Артемьев.