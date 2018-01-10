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«Роснефть» отказалась от участия в аукционе по продаже газовых активов «Алросы»

Инвестиционный комитет «Роснефти» принял решение отказаться от участия в аукционе по продаже газовых активов «Алросы», сообщается на сайте нефтяной компании.

В сообщении отмечается, что «Роснефть» заинтересовала возможность купить предприятия, расположенные недалеко от ее месторождений. Компания предложила «Алросе» и регуляторам изменить условия аукциона «для обеспечения его прозрачности, конкурентности и бюджетной эффективности». «На дату, обозначенную для перечисления залога, компания не получила никакой информации об изменении условий аукциона», - говорится в сообщении.

«Алроса» выставила на аукцион 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Активы планируется продать единым лотом по начальной цене 30 млрд руб. Торги назначены на 19 февраля. Предложением заинтересовались «Новатэк» и структура Газпромбанка ООО «Статус», которые направили в ФАС ходатайства об участии в аукционе. ФАС также сообщила, что получила соответствующие ходатайства от трех дочерних структур «Роснефти» – компаний «РН-холдинг», «РН-газ» и «Башнефть».

При этом «Роснефть» заявила о рисках списания существенной части запасов газовых активов «Алросы» после их покупки. «Роснефть» пришла к такому выводу, исходя из имеющейся и неопровергнутой предварительной геологической информации, отмечается в сообщении. «Роснедра подтвердили невозможность в настоящее время актуализировать геологическое качество этих активов», - заявила компания.

«Роснефть» также не устроило то, что, по условиям аукциона, после сделки покупатель не сможет предъявить какие-либо требования продавцу, в случае если качество приобретенных активов окажется не соответствующим характеристикам, заявленным продавцом.

Нефтяная компания пожаловалась на условия торгов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Служба 10 января заявила, что в требованиях к аукциону на газовые активы «Алросы» обнаружены признаки ограничения конкуренции. ФАС пообещала проверить условия конкурса.