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Суд отказал Siemens в приостановлении производства по делу о крымских турбинах

Арбитражный суд Москвы отказал дочерней структуре немецкой компании Siemens - ООО «Сименс технологии газовых турбин» - в приостановлении производства по делу о «крымских турбинах». Отказ будет действовать до вступления в силу решения по ранее принятому судебному акту, передает «Интерфакс».

Cуд также не принял к производству встречный иск «Технопромэкспорта» к Siemens о делу о «крымских турбинах».

В середине декабря представитель Siemens завил в суде, что компания готова вернуть полученные от сделки с «Технопромэкспортом» 150 млн евро за оказавшиеся в Крыму турбины. Однако представитель «Технопромэкспорта» настаивал в суде, что Siemens, требуя возврата турбин, не собирается возвращать деньги.

Siemens требует через суд признать незаконной сделку по продаже подконтрольному «Ростеху» «Технопромэкспорту» четырех газовых турбин из-за нарушения условий контракта - турбины изначально предназначались для строительства электростанции в Тамани, однако подрядчик поставил их в Крым. «Технопромэкспорт» утверждает, что турбины покупались на вторичном рынке и были значительно модернизированы.

Как турбины Siemens оказались в Крыму