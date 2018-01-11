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Правительство готовится ограничивать цены авиабилетов во время ЧМ-2018

Правительство России готовит решение об ограничении цен на авиабилеты во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года.

«Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством о принятии постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, возможность поднятия для авиакомпаний цен на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018 по соответствующим направлениям», - заявил сегодня министр транспорта Максим Соколов.

Соколов признал, что у этого решения есть «обратная сторона». «Раз цена будет не рыночно низкая, то эти билеты, как правило, быстро вымываются. И, таким образом, для тех, кто готов был бы заплатить лучшую цену, билетов просто может и не быть, потому что цена всегда приводит к повышенному спросу», - отметил министр.

После 1 декабря, когда в Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018 и стало известно, какие матчи будут сыграны в каждом городе, билеты в города-организаторы на дни чемпионата в среднем подорожали на 10%, сообщал специализированный поисковый сервис Аviasales.

Основной поток болельщиков должен взять на себя «Аэрофлот», который уже объявил, что будет возить на матчи российской сборной по паспортам болельщика по цене 5 руб. «Это решит большую часть задач, тем более группа "Аэрофлот" занимает около 50% рынка. Мы рассчитываем, что "Аэрофлот" перевезет порядка 40% всех болельщиков, поэтому здесь надо говорить не о сверхвысоких, а сверхнизких ценах», - сказал Соколов.

По железной дороге болельщиков тоже перевезут бесплатно. «Для этого около 400 поездов уже зарезервировано Федеральной пассажирской компанией, и мы планируем перевезти порядка полумиллиона болельщиков бесплатно. Это тоже собьет ту пиковую волну потребления и, соответственно, цену билетов», - сказал Соколов.

Всего, по его оценке, чемпионат посетят около 3-5 млн человек и транспортный комплекс России с этой прибавкой справится. Но в случае «внезапных пиковых нагрузок» Минтранс будет готов привлечь для развоза болельщиков иностранные авиакомпании, дав им разрешение на «чартерные каботажные перевозки».

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков задействуют 13 аэропортов страны.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018