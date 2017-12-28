«Аэрофлот» будет возить российских болельщиков на игры сборной на ЧМ за 5 рублей

По словам Савельева, «Аэрофлот» перевезет всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов компании, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей в одну сторону Евгений Разумный / Ведомости

«Аэрофлот» готов возить всех российских болельщиков на игры российской сборной в города чемпионата мира по футболу 2018 г. за символические пять рублей в одну сторону. Это пообещал президенту Владимиру Путину гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече в Кремле.

Савельев, сообщив Путину о переводе дочерней авиакомпании «Россия» на плоский тариф, заговорил о ЧМ-2018 в России, в связи с которым у компании «есть хорошая идея». «Болельщиков бесплатно перевезете?» - поинтересовался Путин. Савельев в ответ предложил возить людей за пять рублей. «Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на пятерку», - заметил гендиректор «Аэрофлота».

По словам Савельева, «Аэрофлот» перевезет всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов компании, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей в одну сторону. При этом в тариф будут включены таксы и сборы. «Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча», - отметил он. Получить пятирублевый билет смогут только владельцы паспорта болельщика и билета на матч.

Савельев подчеркнул, что речь идет только об играх российской сборной. Ей на ЧМ-2018 гарантированы три матча - в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. «Это для нас примерно 70 000 кресел. Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел», - отметил гендиректор «Аэрофлота».

Путин инициативу компании поддержал.

Во время Кубка конфедераций в июне-июле 2017 г. РЖД возила болельщиков бесплатно между городами, где проходили матчи турнира. У поездов было свое расписание, получить билет можно было через особый сайт, имея паспорт болельщика и билет на матч. За время турнира болельщики воспользовались бесплатным проездом 60 382 раза. Всего было организовано 262 дополнительных поезда. Самыми популярными направлениями оказались маршруты между Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом.

Кто и где сыграет на ЧМ-2018