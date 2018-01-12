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Алекперов не исключил продажи 20% в трейдере Litasco его менеджменту

«Лукойл» не исключает продажи до 20% трейдингового подразделения Litasco (зарегистрировано в Швейцарии) менеджерам этой структуры, сообщил сегодня президент нефтяной компании Вагит Алекперов.

Litasco требует все больше и больше оборотного капитала, который негативно влияет на финансовые показатели «Лукойла», рассказывал бизнесмен Bloomberg летом прошлого года: «У нас есть более эффективные проекты, в которые надо вкладывать деньги».

В конце 2017 г. Алекперов заявил, что «Лукойл» изучает возможность листинга Litasco в Европе, выкуп менеджментом, а также вариант слияния Litasco c другим трейдером. Позже Алекперов сказал, что «Лукойл» перенес решение о продаже Litasco на 2018 г. из-за ряда технологических вопросов.

«Лукойл» ведет трейдинговые операции через Litasco более чем в 100 странах мира. Компания была основана в 2000 г. Это один из крупнейших трейдеров нефти и нефтепродуктов, филиалы компании расположены в нескольких странах мира, включая США, Китай, Ирак, Индию. В 2015 г. Litasco продала 71 млн т нефти и 94 млн т нефтепродуктов. На долю нефти и нефтепродуктов «Лукойла» в 2016 г. пришлось около 40% всей торговой деятельности Litasco, остальные 60% составили торговые операции с третьими лицами, говорится в отчете «Лукойла».