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«Аэрофлот» отменил 12 пятничных рейсов из-за забастовки в Италии

«Аэрофлот» 19 января отменяет 12 рейсов в Италию и обратно из-за забастовки в аэропортах. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, речь идет об отмене рейсов (туда и обратно) в Рим, Милан и Венецию. «Аэрофлот» также перенес время вылета еще нескольких пятничных рейсов: SU2412/2413 в Милан и обратно вылетают в 16.25 и 21.25 мск, SU2414/2415 - в 22.55 и 3.05 мск соответственно. Рейсы SU2406/2407 в Рим и обратно вылетят в 16.15 и 21.25 мск, рейсы SU2408/2409 - в 17.40 и 22.40 мск соответственно.

В марте 2017 г. итальянская Alitalia отменила около 40% рейсов из римского аэропорта «Фьюмичино» и миланского «Мальпенса». Рейсы были отменены из-за забастовки диспетчеров.

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