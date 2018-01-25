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Цена нефти Brent достигла трехлетнего максимума

Ведомости
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Цена нефти марки Brent превысила $71 за баррель впервые с декабря 2014 г. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Это максимум с декабря 2014 г. Стоимость Brent растет благодаря снижению запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели, уточняет «Интерфакс».

В начале 2018 г. нефть дорожала из-за протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК. В столкновениях тогда погибло не менее 20 человек.

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Стиль жизни
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Умерла певица и актриса Людмила Сенчина

Ведомости
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Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал «Интерфаксу» ее продюсер Владимир Андреев.

По его словам, она умерла в 8.30 мск в одной из больниц. У нее была продолжительная болезнь, она болела полтора года, отметил Андреев. Сенчиной было 67 лет. Дату и место прощания объявят позже.

Сенчина окончила Музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После учебы ее пригласили работать в ленинградский Театр музыкальной комедии. Широкую известность ей принесла песня «Золушка», которую Сенчина исполнила на «Голубом огоньке». Кроме того, она снималась в фильмах: «Волшебная сила», «После ярмарки», «Вооружен и очень опасен» и др.

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Финансы
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Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые за девять месяцев

Ведомости
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Курс доллара США по отношению к рублю достиг минимума за последние девять месяцев, свидетельствуют данные Московской биржи. Утром в четверг доллар стоил 55,99 рубля. Последний раз дешевле 56 рублей доллар был на бирже 25 апреля 2017 г.

Ранее курс доллара по отношению к мировым валютам снизился на фоне заявления американского министра финансов Стивена Мнучина на форуме в Давосе. Он сказал, что ослабление доллара положительно влияет на экономику США.

В долгосрочной перспективе курс доллара является «отражением силы американской экономики», отметил Мнучин.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Греф пригласил на завтрак Сбербанка робота Софию

Ведомости
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Робот София приняла участие в деловом завтраке Сбербанка на Давосском экономическом форуме. Тема традиционного завтрака госбанка в Давосе в этом году - «Как искусственный интеллект меняет компании и экономику: приобретения и угрозы».

«Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог», – сказала София в ответ на приглашение президента Сбербанка Германа Грефа и поблагодарила его.

На завтраке Греф спросил Софию, больше ли в роботизации хорошего или плохого. «Технология – это инструмент, который можно использовать в любых целях», - ответила София.

Роботизация открывает возможности для радикального улучшения качества жизни людей, главное - чтобы человечество правильно распоряжалось новыми технологиями, подчеркнула София.

Предвосхищая вопрос об опасениях людей из-за бурного развития и повсеместного внедрения искусственного интеллекта, София заметила: «Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас».

Завершая диалог, Греф пригласил Софию покататься на горных лыжах. «Да, Герман, увидимся на склонах», – ответила София.

Среди гостей завтрака Сбербанка - министр экономического развития России Максим Орешкин, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, бизнесмен Виктор Вексельберг. Зал полный, несмотря на то что мероприятие началось в 7.30 по местному времени (9.30 мск).

Первый человекоподобный робот приехал в Москву

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Технологии
Новости

ООН усилит надзор в интернете для борьбы с терроризмом

Ведомости
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ООН активизирует работу в интернете и соцсетях для мониторинга террористических угроз, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава управления международной организации по контртерроризму Владимир Воронков.

Террористические группы используют интернет в целях радикализации, распространения пропаганды и получения средств, отметил Воронков. «Высока вероятность и того, что в будущем террористы станут еще более умело использовать современные технологии, в том числе для заманивания молодежи в свои преступные сети», - считает он.

В этой связи «ООН осознает необходимость проведения комплексной работы на этом направлении и по просьбе государств-членов продолжает наращивать потенциал в области использования интернета и социальных сетей для планомерной борьбы с терроризмом», подчеркнул Воронков.

Эта проблема обсуждается на полях глобальных форумов с привлечением бизнес-сообщества в цифровой сфере, отметил Воронков. По его словам, подобное мероприятие будет организовано в Белоруссии осенью этого года.

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Экономика
Новости

Минэкономики предлагает ввести штраф за управление машиной без техосмотра

Ведомости
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Разработанные Минэкономики поправки для проведения реформы ТО содержат санкцию, аналогов которой нет в действующем законодательстве, пишет «Коммерсантъ». Разработчики предлагают ввести в КоАП штраф за «управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности», цитирует издание одну из последних версий документа, внесенного в правительство. Размер штрафа составит 800 руб.

О каких именно несоответствиях идет речь, не уточняется. Правила техосмотра регулируются постановлением правительства № 1008, в них входят 68 ключевых параметров, в том числе тонировка стекол, остаток протектора шин, а также наличие знака аварийной остановки и огнетушителя. Выявлять нарушения сотрудники ГИБДД смогут при помощи дорожных камер и Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Новые правила дадут страховщикам право выступить с регрессным иском к владельцу неисправной машины, если будет доказано, что ДТП произошло из-за технической неисправности. Эта поправка будет внесена в закон об ОСАГО.

Диагностическую карту о пройденном техосмотре должны получать автомобили, побывавшие на пункте ТО. Для этого процесс должен фиксироваться на видео, а съемки - незамедлительно загружаться в ЕАИСТО. Карта же по итогам осмотра будет формироваться исключительно в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Для операторов, сформировавших карту для машин, не прошедших ТО, предусмотрен штраф – до 10 000 руб. Деятельность операторов будет контролировать Ространснадзор, который дополнительно получит из бюджета более 186 млн руб., следует из материалов Минэкономики.

Экономика
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар альянс»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стар альянс», говорится в сообщении ЦБ.

На 1 января 2018 г. кредитная организация по величине активов занимала 536-е место в банковской системе России. При этом «Стар альянс» не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности банка обнаружены неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства, также в ходе надзора установлены факты проведения теневых валютно-обменных операций, говорится в сообщении регулятора.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, указывают в ЦБ. В «Стар альянс» введена временная администрация до назначения конкурсного управляющего.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» засекретил решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

Ведомости
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Украинский «Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» о поставках российского газа на Украину, сообщили в компании агентству «Украинские новости».

Это сделано для того, чтобы не дать повода российской стороне отказаться от исполнения решения, объяснили в «Нафтогазе». Текст судебного определения содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях, но в самом договоре прописано, что эти данные являются конфиденциальными.

«В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение», — подчеркнули в «Нафтогазе».

В кабинете министров агентству уточнили, что «Нафтогаз», согласно корпоративным нормам, самостоятельно ведет юридические тяжбы. В минюсте сообщили, что не участвовали в споре. В минэнерго также заверили, что не располагают информацией о подробностях судебного решения.

22 декабря Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Каждая сторона трактовала его в свою пользу. Суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., обязав «Нафтогаз» заплатить лишь $2 млрд. Кроме того, ежегодный объем обязательных закупок украинской компанией российского газа с 2018 г. и до конца контракта в 2019 г. снижен до 5 млрд куб. м, а формула цены привязана к спотовому рынку.

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Политика
Новости

В Японском море ведется поиск пропавшего судна «Восток»

Ведомости
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Рыболовецкое судно «Восток», на борту которого, по предварительным данным, находится 21 человек, подало сигнал бедствия утром 25 января. Как сообщает управление МЧС по Приморскому краю, в 08.10 по хабаровскому времени спасателям поступила информация от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя «Востока». Связаться с судном не удается. Имена находящихся на судне установлены.

В район бедствия вылетели вертолеты МЧС и Минобороны Ми-8. Судно «ФЕСКО-Диомид» обнаружило в районе поисков рыболовецкого судна в Японском море два жилета, бытовой мусор, бочку и бухту швартового конца с судна «Восток», сообщает ТАСС.

Авто
Новости

Ford увеличил выручку и чистую прибыль за 2017 год при снижении показателей в IV квартале

Ведомости
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Прибыль до налогообложения Ford Motor упала в IV квартале 2017 г. на 19% до $1,7 млрд из-за повышения цен на сталь и алюминий, а также неблагоприятных курсов валют, сообщил автопроизводитель. Операционная маржа в IV квартале составила 3,7%, что на 2 п. п. меньше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 6,7% до $41,3 млрд.

Чистая прибыль Ford за последний квартал года увеличилась до $2,4 млрд по сравнению с убытком в размере $800 млн, отражая снижение эффективной налоговой ставки и пересчет пенсионных отчислений, передает Automotive News . Убытки 2016 г. были связаны главным образом с изменениями бухгалтерского учета.

Годовая прибыль до налогообложения упала на 19% до $8,4 млрд, сократив маржу операционной прибыли до 5% (с 6,7% в 2016 г.). Снижение вызвано ростом затрат на сырье в размере $1,2 млрд и отрицательным влиянием Brexit - $600 млн, сообщила компания.

Годовая чистая прибыль выросла на 65% до $7,6 млрд, выручка - на 3,3% $156,8 млрд.

«Это был очень сложный год, но также и год прогресса», - сказал журналистам финансовый директор Боб Шэнкс. «Теперь очень, очень понятно, что мы должны улучшить состояние нашего бизнеса».

Основную прибыль Ford принес североамериканский регион, где показатель прибыли до налогообложения упал на 16% до $1,6 млрд в IV квартале из-за роста цен на сырье и гарантийное обслуживание, а также расходов на запуск моделей Ford Expedition и Lincoln Navigator.

Затраты на гарантию включают отзыв в октябре 1,3 млн пикапов F-150 и Super Duty для ремонта неисправных дверных замков, который обошелся автопроизводителю в $ 267 млн.

Акции Ford выросли на 0,75% до $12,05 на сделках после закрытия торгов.

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Бизнес
Новости

DW назвала Порошенко бенефициаром завода в Германии

Ведомости
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Предприятие, подконтрольное президенту Украины Петру Порошенко, не подало сведения о бенефициарах в реестр прозрачности Германии, созданный в связи с требованием ЕС по борьбе с отмыванием преступных доходов. Об этом пишут журналисты Deutsche Welle. По их информации, Порошенко до сих пор владеет агрохолдингом «Укрпроминвест-агро».

Входящий в «Укрпроминвест-агро» завод по производству крахмала, находящийся на востоке Германии, оформлен на немецкую Interstarch GmbH через фирмы с Кипра и Британских Виргинских островов. Сведения о бенефициарах Interstarch GmbH должна была подать в реестр еще до 1 октября, но не сделала этого, нарушив тем самым немецкий закон о борьбе с отмыванием.

Из торгового реестра следует, что владельцем миноритарной доли (24,95%) в Interstarch GmbH с 2016 г. является компания «Интерстарч Украина», входящая в «Укрпроминвест-агро». Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным совладельцем завода с долей в 75,05%. Владельцем последней себя называет топ-менеджер концерна «Рошен» со стажем Сергей Зайцев. В 2016 г. он рассказывал, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод, – Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd. с Британских Виргинских островов. Тогда же эту информацию DW подтвердили в компании ICU, которая консультирует Порошенко и его партнеров по вопросам иностранных инвестиций.

Из этого DW делает вывод, что в реестре должны были оказаться фамилии и Зайцева (как бенефициара офшоров), и Порошенко. Этот вывод делается из того факта, что, по информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко. То есть немецким предприятием Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. А по немецкому закону о борьбе с отмыванием денег бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли, но и лицо, осуществляющее контроль над предприятием, т. е. влияющее на назначение руководящих органов предприятия.

DW подчеркивает, что за нарушение требования о раскрытии бенефициаров немецкое законодательство предусматривает штраф до 100 000 евро, а при повторном нарушении - до 1 млн евро.

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Экономика
Новости

Главный экономист Всемирного банка покидает свой пост

Ведомости
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После 15 месяцев работы во Всемирном банке (ВБ) главный экономист Пол Ромер покидает свой пост. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на письмо президента ВБ Джима Ен Кима к сотрудникам банка. «Пол - опытный экономист и проницательный человек, и у нас было много хороших дискуссий по геополитическим вопросам, урбанизации и о предстоящей работе. Я ценю откровенность и честность Пола и знаю, что он сожалеет об обстоятельствах своего ухода», - подчеркнул Ким.

В своем недавнем интервью The Wall Street Journal Ромер выступил против методологии, используемой в ежегодных рейтингах Всемирного банка Doing Business. Сотрудников банка он обвинил в манипулировании данными по политическим мотивам. Позже Ромер опроверг это в своем личном блоге. Он писал, что не видел никаких признаков манипулирования цифрами, опубликованными «в отчете Doing Business или в любом другом отчете» ВБ.

Еще до интервью WSJ Ромер в частном порядке делился своими разочарованиями от исследований ВБ и говорил о неспособности добиться перемен. Корреспондент FT ссылается на виденные им электронные письма с подобными признаниями. «За время своей работы я никогда не сталкивался с профессиональными экономистами, говорящими так много неправильных вещей, которые легко проверить», - отмечал Ромер в одном из них. Он упрекал коллег в том, что те фабриковали исследования и занимались саморекламой.

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