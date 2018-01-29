Apple сократит вдвое производство iPhone X на фоне слабых продаж

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Волкер рассказал Суркову о досаде Вашингтона в связи с позицией России по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня оценил последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшие в Дубае 26 января, как «открытые» и «конструктивные». В то же время он указал, что конкретных решений принято не было. «На данный момент у нас нет даты для следующей встречи», - отметил он.

«В прошлый раз, когда мы встретились в Белграде [в октябре 2017 г. ], это был небольшой шаг назад... Но в этот раз, я думаю, было больше открытости в обсуждениях более широкого мандата [возможного миротворческого контингента] по поддержанию мира на более обширной территории», - сказал Волкер в понедельник в ходе телефонного брифинга.

Тем не менее, указал спецпредставитель США, он довел до сведения российской стороны разочарование США позицией России по Донбассу. «Первая часть [переговоров] заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс», - сказал Волкер.

Далее речь зашла о вопросах, требующих «немедленной» работы. Представитель США упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе с целью «способствовать коммуникации» между Россией и Украиной и определение статуса российских офицеров на украинской территории. Волкер констатировал, что «украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках минских соглашений».

Во время брифинга Волкер напомнил, что позиция США состоит в размещении миссии ООН на всей территории Донбасса, «в том числе на границе с Россией», для проведения выборов в регионе. Однако конкретных сроков и механизмов он не назвал.

Как ранее сообщал «Интерфакс», Сурков и Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции относительно принятого Украиной закона о реинтеграции Донбасса. «Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», - сказал источник.

МИД России ранее заявил, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям и дает украинскому президенту Петру Порошенко «неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства». В законе не упоминаются минские соглашения, неподконтрольные территории Донбасса и Крыма называются оккупированными Россией, а вместо «антитеррористической операции» (АТО), которую Украина ведет против повстанцев, устанавливается порядок военной операции в Донбассе, которой руководит президент. Закон также ввел понятие «российской агрессии».