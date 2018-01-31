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ФАС сообщила о трудностях согласования условий продажи российской EDC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Schlumberger прорабатывают юридический аспект передачи контроля над крупнейшей российской независимой буровой компанией Eurasia Drilling Company (EDC) российскому менеджменту в случае введения санкций, рассказал в интервью «Интерфаксу» замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. По его словам, это требует тщательного юридического согласования.

«Трудности связаны с юридическим оформлением, чтобы это было правильно, чтобы это было легитимно, чтобы это не могло рассматриваться кем-либо как экспроприация, когда "комиссары в кожанках" пришли, захватили управление компанией, осуществили рейдерский захват», – объяснил Цыганов.

Для этого предварительно надо подготовить обширный пакет документов, который регламентирует и легитимизирует все эти процедуры, отметил замруководителя ФАС.

Schlumberger планирует приобрести 51% акций EDC, а консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами – 16,1%.

При обсуждении сделки с менеджментом Schlumberger ФАС выдвинула условие, согласно которому в случае введения новых санкций против российского нефтегазового сектора компания передает пакет EDC в оперативное управление или продает российской структуре. EDC работает на стратегических российских месторождениях, поэтому Schlumberger должна гарантировать, что российская компания не пострадает от санкций, указывали в ФАС и Минприроды. Schlumberger согласилась на это условие.

Schlumberger планировала купить 46% в EDC в 2015 г., но тогда крупнейшая мировая нефтесервисная компания отказалась от аналогичных условий сделки.