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ФАС готова отложить рассмотрение нефтяных сделок до новых санкций США

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не исключил переноса рассмотрения всех нефтяных сделок с иностранными инвесторами на февраль-март 2018 г. из-за новых санкций США. «Если есть данные, что у нас сильно будут меняться санкции, то я не исключаю, что вообще у нас весь этот вопрос, который касается нефтедобычи, переедет на февраль или на март, пока мы не разберемся с новыми санкциями. Потому что бросаться в омут с закрытыми глазами - глуповато», - сказал он.

ФАС сейчас рассматривает заявки нескольких претендентов на российскую нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Company. Schlumberger планирует приобрести 51% акций EDC, а консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами - 16,1%. В ФАС говорили, что сделка с консорциумом в высокой степени готовности, а переговоры с менеджментом Schlumberger продолжаются - в частности, с учетом новых санкций. ФАС выступает за то, чтобы в случае новых мер против российского нефтегазового сектора Schlumberger передала пакет EDC в оперативное управление или продала российской структуре.

Артемьев не исключил, что сделка с Schlumberger может быть рассмотрена уже в январе на правительственной комиссии по иностранным инвестициям. «Мы продолжаем (работу), компания продолжает, мы благодарны за эти усилия. Комиссии, как вы знаете, в декабре не было. Она будет в конце января. К ней и будем готовиться», - сказал глава ФАС.

В августе 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал документ о расширении секторальных санкций против экономики России. Список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, - так называемый Кремлевский доклад - Белый дом представит в конгресс США до конца января. Ожидается, что именно он послужит основой для составления нового санкционного списка.

В отличие от ранее наложенных санкций США, новые наказания могут применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку. Под санкции подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33% и более. В частности, глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.