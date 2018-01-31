Правительство одобрило возможность регистрации компании без офиса

Бизнес

Новости

Путин призвал Тимченко не бояться распространять данные о поставках газа

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса призвал совладельца «Новатэка» Геннадия Тимченко не бояться распространять информацию о поставках российского газа в Европу и США, передает «Интерфакс».

«Ну и все вы хорошо знаете, что отгрузки [газа с проекта "Ямал СПГ"], реализуемого "Новатэком" вместе с французскими и китайскими партнерами] начались. Первый танкер пришел и в США», - отметил российский президент.

«Этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся», - сказал Тимченко. «СМИ распространили информацию, а вы побаиваетесь до сих пор», - удивился глава государства. «Мы бизнесмены», - парировал Тимченко, на что президент сказал ему, что он не предприниматель, однако считает возможным говорить об этом.

«Мы находимся в стадии переговоров, в том числе с Total, о втором этапе и еще большем проекте, который будет называться "Арктик СПГ 2", так что мы работаем. И надеюсь, что французские компании будут продолжать оставаться самыми активными участниками нашего рынка», - добавил Тимченко.

Первая отгрузка была продана малазийской Petronas - кто стал конечным покупателем, не известно. Вторую партию купила китайская CNPC, она была выгружена на терминале Gate в порту Роттердама. Третья партия была доставлена на терминал Montoir de Bretagne, четвертая – отгружена на «Кристоф де Маржери». Покупатели третьей и четвертой партии неизвестны. Пятую партию получила Total.

В январе Bloomberg писал, что партию добытого на «Ямал СПГ» газа отправили на танкере «Кристоф де Маржери» в Великобританию, где ее перегрузили на танкер Gaselys, который отплыл в Бостон. Агентство обратило внимание на то, что за несколько дней до предполагаемого прибытия в пункт назначения танкер неожиданно развернулся и направился в сторону Европы.

«Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника - компанию Engie», - комментировал РБК представитель «Новатэка».

Владелец танкера - французская Engie объяснила разворот судна плохой погодой и пообещала все же доставить груз в США. 24 января Gaselys прибыл в Бостон.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»