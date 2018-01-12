Следователи вправе арестовывать имущество предпринимателей без суда
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Конституционный суд в среду опубликовал решение по жалобе подмосковного ООО «Синклит». Оно оспаривало нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК), на основании которых в начале 2017 г. было арестовано оборудование для производства сигарет, принадлежащее белгородскому филиалу «Синклита». Это произошло в связи с уголовным делом, возбужденным в феврале 2016 г. по ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Обвинение никому не было предъявлено, а предприятие лишилось возможности использовать оборудование общей стоимостью 30 млн руб. По мнению заявителя, такой порядок приводит к ограничению свободы предпринимательской деятельности и нарушает конституционное право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом – ведь приобщение имущества к материалам уголовного дела в сфере экономики должно быть возможно лишь с санкции суда. Конституционный суд с этим отчасти согласился. Ограничения права собственности в целях защиты публичных интересов могут возникать, но они должны быть мотивированы, иметь временный характер и применяться при предоставлении процессуальных гарантий, говорится в решении суда.
Оценка судом законности и обоснованности изъятия имущества в качестве вещественного доказательства не может проводиться формально, подчеркивается в решении. Суд должен прийти к выводу, что иным способом данный вопрос решить невозможно, при этом во внимание должны быть приняты как тяжесть преступления, так и особенности самого имущества (его стоимость, значимость для владельца, последствия изъятия). В зависимости от этих обстоятельств дознаватель и следователь также должны определять, подлежит это имущество изъятию либо оно может быть сфотографировано, снято на видео и возвращено собственнику. Дело заявителя следует пересмотреть, настаивает Конституционный суд.
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