Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации «Росгонки»
Трасса «Формулы-1» в Сочи будет безвозмездно передана в собственность автономной некоммерческой организации «Росгонки», которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на действующего эксплуатанта трассы — НАО «Центр «Омега», которая принадлежит администрации Краснодарского края.
На сайте Минфина России опубликовано уведомление о начале разработки законопроекта о передаче трассы в собственность специализированной некоммерческой организации. Из проекта следует, что есть и второй вариант, согласно которому автодром может быть передан в государственную собственность.
Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов (чемпион России по раллийным гонкам и сын бывшего первого зампреда ВТБ Василия Титова) подтвердил РБК, что «вариант передачи автодрома на баланс АНО “Росгонки” прорабатывается».
Компания-промоутер «Росгонки» была зарегистрирована 1 декабря 2017 г. Учредителями стали «Центр Омега» (действующий обладатель прав на проведение Гран-при России, владелец «Сочи Автодрома»), Российская автомобильная федерация и ВТБ, который является титульным спонсором сочинского Гран-при.