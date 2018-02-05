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Структуры АФК «Система» потребовали более $90 млн с грузинского бизнесмена

Окружной суд Люксембурга поддержал требования дочернего банка АФК «Система» East West United Bank (EWUB) к люксембургской Loyal Capital Group грузинского бизнесмена Романа Пипии на $93,6 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы суда.

Требования EWUB связаны с выданным в 2014 г. кредитом, который был предоставлен компаниям бизнесмена на покупку 45% акций Agrochim SA (на 100% принадлежит структурам Романа Пипии, владеет 90% «Руставского азота») под залог 90% акций Agrochim. Заемщик не вернул ссуду из-за падения цен аммиачной селитры.

В свою очередь, принадлежащие Пипии Loyal Capital и кипрская Mathade Ltd попытались взыскать с EWUB и «Системы» $388 млн убытков за действия, из-за которых они якобы лишились контроля над «Руставским азотом». Этот иск суд отклонил.

EWUB подал иск в октябре 2016 г. Loyal Capital заявила встречные требования о взыскании убытков в размере стоимости «Руставского азота». Loyal Capital обвиняла EWUB и АФК в срыве переговоров о кредите с Евразийским банком реконструкции и развития.

В результате суд счел правомерным требование EWUB, отклонив иск Loyal Capital и Mathade Ltd. Последнее решение сейчас обжалуется.

Активы «Руставского азота» 1 сентября 2016 г. были проданы компании EU Investments бывшего заместителя финдиректора Банка Грузии Ефрема Урумашвили. Таким образом, находящиеся в залоге у EWUB акции фактически не обеспечены.