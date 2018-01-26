Бизнес

Новости

Сбербанк подал в суд на принадлежащего «Системе» ритейлера Concept Group

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял иск Сбербанка о взыскании суммы по кредитному договору к группе компаний Concept Group. Об этом сообщается на сайте суда.

Ответчиками по делу являются ООО «Стиль экспресс», ООО «Концепт груп» и Л. А. Ханик. Последний является сооснователем ритейлера, уточняет «Интерфакс». Суд зарегистрировал иск 22 января 2018 г. Предварительное судебное заседание назначено на 22 февраля. Больше на сайте суда информации об иске нет.

У Concept Group есть просроченная задолженность по текущим графикам выплат по кредиту, сообщил Сбербанк «Интерфаксу».

Concept Group - ритейлер одежды, который входит в АФК «Система». Ранее компания озвучила планы по продаже одежды в Индии. В январе 2016 г. Сбербанк открыл Concept Group возобновляемую кредитную линию на 1,7 млрд руб. сроком на три года.