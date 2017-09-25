Структура АФК «Система» будет продавать детскую одежду в Индии

Ритейлер Concept Group, который входит в АФК «Система», начал создавать в Индии сеть магазинов детской одежды под брендом Acoola. Как сообщили «Коммерсанту» в компании, она создала в Индии совместное предприятие с местной Saamag Group. Concept Group в СП принадлежит 49%, индийскому партнеру – 51%, но российская компания может нарастить свой пакет до контрольного после того, как это одобрят индийские регуляторы. Saamag Group подтвердила создание СП.

Первый магазин сети открылся 23 сентября в Нью-Дели, до конца года там откроют еще одну точку Acoola. Партнеры планируют в 2018 г. открыть еще 10 магазинов, в том числе в столице, Мумбае и Бангалоре, и наладить продажи одежды Acoola через интернет-магазины myntra.com, jabong.com и tatacliq.com. В запуск своих магазинов СП планирует вложить в следующем году до $10 млн, сообщил представитель Concept Group.

Гендиректор Concept Group Эмин Рустамов считает индийский рынок перспективным: «Сегмент, в котором открываются магазины Acoola, растет в среднем на 12% в год и в нем низкий уровень конкуренции». Председатель совета директоров Saamag Group Динеш Пандей отметил, что в Индии 29% населения моложе 14 лет.

Concept Group выпускает и продает в России и СНГ одежду для женщин и детей под брендами Concept Club и Acoola, а также женское белье Infinity Lingerie. 63,28% компании принадлежит АФК «Система». О том, что АФК начала подготовку к выводу Concept Group на рынок Индии, основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков говорил в январе 2016 г.