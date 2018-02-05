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Avon возглавил топ-менеджер из Unilever

Ян Зейдервельд стал главным исполнительным директором Avon, также он войдет в совет директоров. Об этом сообщила компания.

До этого он 30 лет работал в Unilever. На своей последней должности он отвечал за развитие компании в Европе. Под его руководством это подразделение компании стабилизировалось и вернулось к росту после нескольких лет спада, говорится в сообщении Avon. Кроме того, на протяжении своей карьеры Зейдервельд занимал ряд руководящих должностей в других регионах: на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Австралии, Новой Зеландии.

До этого Avon возглавляла Шери Маккой. Летом стало известно, что она уйдет в отставку к весне 2018 г. Это решение было объявлено после отчета Avon об очередном квартальном убытке и сниженного прогноза на год. Маккой пришла в Avon в 2012 г., с тех пор акции компании потеряли в цене больше 84%.

На прошлой неделе акционеры компании заявили, что «очень разочарованы» тем, что Avon не смогла быстро нанять нового исполнительного директора, пишет Reuters. Кроме того, они изучают варианты продажи компании, отмечает агентство. Выручка Avon в III квартале выросла на 1% до $1,4 млрд. Финансовые результаты за полный 2017 г. будут объявлены позже в феврале.