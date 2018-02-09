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Евтушенков допустил продажу 25% «Детского мира» на SPO

Вторичное размещение акций (SPO) крупнейшего продавца детских товаров – «Детского мира» – может пройти уже в марте, заявил сегодня Владимир Евтушенков, основной акционер АФК «Система», которой принадлежит 52,1% «Детского мира». По его словам, размер доли может быть больше, чем он был в декабре. «Около 25% [акций]», - ответил он на уточняющий вопрос журналистов RNS.

Недавно на форуме в Давосе о близком SPO «Детского мира» сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, к акциям большой интерес.

SPO должно было пройти еще в декабре. Тогда АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corp.) объявили, что продадут до 8% акций. Позже стало известно об успешном закрытии книги заявок по продаже 6,3%. Однако размещение так и не состоялось из-за ареста активов «Системы» по делу «Башнефти».

В феврале 2017 г. «Детский мир» провел успешное IPO на Московской бирже. По итогам года компания увеличила выручку на 22%. «Детский мир» планирует открыть как минимум 200 магазинов в ближайшие три года.