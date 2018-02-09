Обманувший экс-премьера Грузии управляющий Credit Suisse получил пять лет тюрьмы
Женевский суд приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего управляющего Credit Suisse Патриса Лескодрона за злоупотреблением доверием клиентов и создание мошеннической схемы. Об этом сообщает Reuters.
Действия Лескодрона нанесли ущерб на сумму 143 млн швейцарских франков ($152 млн), его личная выгода составила 30 млн франков, отметила судья. Он подделывал подписи клиентов для фальсификации платежных поручений, добавила она. Среди обманутых клиентов Лескодрона есть бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и экс-сенатор от Бурятии Виталий Малкин. Приговор Лескодрону соответствует тому, что просило обвинение, уточняет Reuters.
Лескодрон работал в Credit Suisse с 2004 г. Он получил в управление активы клиентов банка из стран бывшего СССР из-за знания русского языка. Свои мошеннические действия он объяснял страхом перед клиентами. Лескодрон боялся реакции состоятельных клиентов после сообщения о потере их средств. Именно поэтому он и решил «компенсировать» средствами одних клиентов убытки других.