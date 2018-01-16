Бывший управляющий Credit Suisse объяснил махинации с деньгами клиентов страхом

Arnd Wiegmann / Reuters

Бывший управляющий Credit Suisse Патрис Лескодрон, обвиняемый в мошенничестве с активами клиентов, среди которых были премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и экс-сенатор от Бурятии Виталий Малкин, дал показания в женевском суде. Он заявил, что его действия были продиктованы страхом перед тем, как именно его состоятельные клиенты отреагируют на сообщения о потере их средств, передает Bloomberg.

«Когда вы боитесь, то можете сделать что угодно», – сказал Лескодрон.

Лескодрон работал в Credit Suisse с 2004 г. Как пишет Bloomberg, ему доверили управление активами клиентов банка из стран бывшего СССР на сумму в $1,6 млрд. При этом опыта в управлении частными инвестициями у него было немного: до прихода в Credit Suisse Лескодрон работал в консалтинговых компаниях Peat Marwick и E&Y, дистрибуторе фармацевтики OCP Repartition, производителе потребительских товаров Zepter, косметической компании Yves Rocher. В 1999 г. он стал гендиректором ООО «Ив Роше Восток», после чего переехал в Москву и выучил русский язык, писал Forbes. Швейцарская газета Le Temps отмечала, что именно благодаря знанию русского Лескодрон и получил таких крупных клиентов, как Иванишвили и Малкин.

О расследовании в отношении Лескодрона стало известно в начале 2016 г. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, присвоении денег клиентов и злоупотреблении служебным положением, писал Bloomberg. По версии следствия, управляющий тайно использовал средства одних клиентов для того, чтобы покрыть инвестиционные убытки других. При этом без согласования с клиентами на их заемные средства он покупал акции американской биотехнологической компании Raptor Pharmaceutical, которые в сентябре 2015 г. обвалились на фоне сообщения о неудачных клинических испытаниях нового лекарства. В результате Иванишвили и российские клиенты Credit Suisse неожиданно стали получать маржин-коллы на миллионы долларов. Le Temps писала, что из-за действий управляющего Credit Suisse только Иванишвили потерял более $100 млн. Бывший грузинский премьер и еще трое клиентов Credit Suisse, включая Малкина, подали на управляющего в суд, обвинив его в мошенничестве, писал Bloomberg.

В декабре 2015 г. Лескодрона арестовали. Власти посчитали, что, оставшись на свободе, он может сбежать: у Лескодрона есть паспорт Франции, которая обычно не дает согласия на экстрадицию своих граждан. В Credit Suisse на тот момент он уже не работал.

Сам Лескодрон изначально утверждал, что не получил личной выгоды от не согласованных с клиентами операций. Но позднее в ходе расследования он признал, что переводил на личные счета средства Иванишвили, Малкина и еще двух богатых российских клиентов. Как пишет Bloomberg, суду предстоит определить судьбу имущества Лескодрона, которое следствие считает приобретенным на полученные преступным путем деньги. В том числе речь о поместье на Французской Ривьере.