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ВТБ выкупил часть долга «Мечела» по предэкспортному кредиту

Банк ВТБ выкупил часть долга «Мечела» по предэкспортному синдицированному кредиту (PXF) у других участников синдиката. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Отвечая на вопрос об увеличении доли ВТБ в долге «Мечела» по PXF, Соловьев подтвердил, что банк выкупил его часть. При этом Соловьев не стал уточнять размер выкупленной доли, отметив только, что она «достаточно большая».

«Мечел» завершает реструктуризацию своего долга, которая длилась больше пяти лет. Пять лет назад у компании из-за низких цен на уголь начались проблемы с обслуживанием кредитов. Изначально высокая долговая нагрузка грозила ей банкротством. Сейчас более 85% держателей предэкспортного кредита на $1 млрд согласились на условия реструктуризации.