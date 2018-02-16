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Меркель не увидела в «Северном потоке – 2» угрозу энергобезопасности ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток- 2» является экономическим проектом, который не угрожает энергетической безопасности Европы, передает Reuters.

«Северный поток - 2» не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу, уточнила она. По ее словам, Германия выступает за диверсификацию источников энергии.

«Мы также хотим, чтоб транзит газа по-прежнему шел через Украину», — добавила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким.

Ранее Моравецкий призвал власти США ввести санкции в отношении «Северного потока - 2». В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское правительство считает газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. По его словам, США поддерживают Польшу и выступают против реализации «подрывающего стабильность региона» проекта.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» запланирован на конец 2019 г. Трубопровод проложат по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток составит 27,5 млрд куб. м в год.

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