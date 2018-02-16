«Трансконтейнер» инвестирует 1 млрд рублей в грузовой парк в Калужской области
«Трансконтейнер» планирует вложить в развитие грузовых парков для обеспечения растущего объема перевозок в Калужской области 1 млрд руб. в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Анатолия Артамонова.
По его словам, на данный момент в регионе создан мультимодальный транспорт-логистический комплекс, который является начальным пунктом «Нового Шелкового пути». К этому комплексу интерес проявляют различные инвесторы. «В ближайшее время это будет один из мощных центров обработки и распределения грузов по территории страны, что позволит в значительной степени решить проблему перегрузки Московского транспортного узла. Он перегружен транзитными перевозками», - отметил Артамонов.
«Трансконтейнер» входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании, принадлежащей РЖД. В собственности «Трансконтейнера» находится свыше 24 000 фитинговых платформ и около 64 500 крупнотоннажных контейнеров. О планах РЖД принять участие в развитии грузовых парков на территории Калужской области впервые сообщалось в декабре прошлого года.