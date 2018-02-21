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«Ростелеком» выставил фонду бизнесмена Малофеева счет за неоплаченные услуги связи

«Ростелеком» подал иск к благотворительному Фонду святителя Василия Великого на 48 500 руб., сообщается в картотеке арбитражного суда Московской области.

«Ростелеком» через суд требует оплатить задолженность за предоставленные услуги связи в период с октября 2016 г. по август 2017 г., объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе госоператора.

Совладельцами основанного в 2007 г. благотворительного фонда являются Константин Малофеев, Георгий Сажинов и Вячеслав Гундарь.

Малофеев основал инвестиционную компанию Marshall Capital. Ее бывший руководитель Александр Провоторов в 2010-2013 гг. был гендиректором «Ростелекома».

Малофеев состоял в совете директоров «Связьинвеста», до ноября 2013 г. являлся миноритарным акционером «Ростелекома» с пакетом в 7,45%, позднее оператор выкупил у него акции.

Сейчас Малофеев является акционером созданного им телеканала «Царьград» и председателем общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

Агентство Bloomberg называло Малофеева «состоятельным союзником [президента Владимира] Путина», который стал кем-то вроде неофициального посланника России для антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и других немецких партий правого толка.