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Арбитражный суд признал банкротом зерновую компанию «Настюша»

Арбитражный суд Москвы в ходе сегодняшнего заседания признал банкротом крупную зерновую компанию «Настюша».

В конце января временный управляющий Антон Никеев заявил RNS, что кредиторы «Настюши» решили обратиться в суд с ходатайством о ее банкротстве и об открытии конкурсного производства.

Зерновая компания «Настюша» – один из крупнейших в Московском регионе производителей хлебобулочных изделий. Прошлым летом Тверской суд Москвы арестовал гендиректора и одного из совладельцев группы компаний «Настюша» – Игоря Пинкевича. Он подозревается в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до девяти лет лишения свободы). В самой «Настюше» прошли обыски.

30 августа Арбитражный суд Москвы по заявлению казахстанского Fortebank ввел процедуру наблюдения в ЗК «Настюша», включив требования банка в размере около 788 млн руб. в реестр кредиторов должника, Никеев был назначен временным управляющим.