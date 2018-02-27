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Власти отказались повышать тариф «Платона» в 2018 году

Тариф в системе контроля за движением большегрузов по федеральным трассам «Платон» в 2018 г. меняться не будет, сообщил журналистам первый замминистра транспорта Евгений Дитрих.

«Изменений решений правительства по тарифу "Платон" в 2018 г. не планируется», – заверил он (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре 2017 г. помощник президента Игорь Левитин говорил, что индексация тарифа «Платона» на 2018 г. обсуждалась, однако решение так и не было принято.

Тариф за проезд по федеральным дорогам для грузовых автомобилей массой свыше 12 т в системе «Платон» составляет 1,91 руб. за 1 км. Действующий тариф был введен с 15 апреля 2017 г., ранее 1 км пути для большегрузов стоил 1,53 руб.

Изначально тариф должен был быть значительно выше (3,73 руб. за 1 км, а также штрафы до 1 млн руб. за неоплату проезда), однако власти пересмотрели решение после массовых протестов дальнобойщиков и обращений бизнеса.

Как власти заставляли дальнобойщиков платить за проезд