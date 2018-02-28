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«Газпром нефть» заработала рекордную прибыль за 2017 год

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 2017 г. по МСФО выросла на 26,5% к предыдущему году - до рекордных в истории компании 253 млрд руб., сообщает компания.

Нефтяная «дочка» «Газпрома» объясняет финансовые результаты успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также «действиями менеджмента «Газпром нефти» по повышению операционной эффективности».

Выручка «Газпром нефти» увеличилась на 18,2% до 2 трлн руб. Компания нарастила добычу углеводородов на 4,1%. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты налога, процентов и амортизации) выросла на 20,8% до 551 млрд руб. В 2017 г. «Газпром нефть» вышла в зону положительного свободного денежного потока - 65 млрд руб., завершив ключевые инфраструктурные инвестиции в новые крупные проекты по добыче.

По итогам 2017 г. «Газпромнефть» вошла в тройку лидеров по добыче нефти в России. Компания с учетом доли в совместных предприятиях добыла 89,75 млн тонн н.э., что на 4,1% выше результата 2016 г. Рост обеспечен увеличением добычи на новых месторождениях – Новопортовском, Восточно-Мессояхском и Приразломном, а также на месторождениях в Ираке.

Годовой объем нефтепереработки на собственных НПЗ компании и совместных предприятиях составил 40,1 млн тонн. Оптимальный режим загрузки НПЗ обеспечил максимально возможную доходность нефтепереработки при актуальной рыночной конъюнктуре, отмечают в компании.

Одной из приоритетных задач «Газпромнефти» является обеспечение высокой дивидендной доходности, приводит компания комментарий председателя правления Александра Дюкова. По итогам 2017 г. «Газпромнефть» увеличила выплаты акционерам в абсолютном выражении и вернулась к практике промежуточных дивидендов.