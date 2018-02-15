«Газпром нефть» вошла в тройку крупнейших производителей нефти в России «Газпром нефть»

«Газпром нефть» сообщила, что в 2017 г. добыла 62,3 млн т, или на 4,3% больше, чем в 2016 г.

Гендиректор компании Александр Дюков объяснил «Интерфаксу», что большой вклад в рост добычи «Газпром нефти» в прошлом году внесло развитие новых крупных проектов в арктической зоне – Новопортовского, Восточно-Мессояхского и Приразломного месторождений. «Газпром нефть» динамично наращивала добычу на протяжении нескольких лет, ее стратегическая задача – добывать 100 млн т углеводородов в год, продолжал Дюков, но компания хочет не только наращивать добычу, но и увеличивать ее эффективность и технологичность – без этого невозможна работа с трудноизвлекаемыми запасами.

Тройка лидеров в добыче нефти в России не менялась несколько лет. В 2017 г. первое место по-прежнему у «Роснефти» - 209 млн т (данные Центрального диспетчерского управления ТЭК приводит «Интерфакс»; в 2016 г. было 210 млн т), второе - у «Лукойла», 87,4 млн т (на 5% меньше, чем в 2016 г.). а вот «Сургутнефтегаз», который последние несколько лет занимал третью строчку, в прошлом году добыл 60,54 млн т и уступил «Газпром нефти», которая традиционно занимала четвертое место.

В конце 2016 г. страны ОПЕК и не входящие в организацию 11 стран – производителей нефти договорились снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки от уровня октября. Россия обязалась сократить добычу на 300 000 баррелей в сутки. Соглашение действует до конца 2018 г. Добыча нефти и конденсата в России в 2017 г. снизилась на 0,1% по сравнению с 2016 г. и составила 546,8 млн т.

«Рост добычи происходит в соответствии с соглашением с ОПЕК», - отметил представитель «Газпром нефти».

Еще до начала действия соглашения ОПЕК+ «Газпром нефть» резко увеличила темпы добычи: с января по октябрь 2016 г. ее производство нефти выросло на 10%. «Даже сокращение на 2,7% к уровню октября (по соглашению с ОПЕК. - "Ведомости") дает возможность увеличить добычу в 2017 г.», - объяснял Дюков в декабре 2016 г.

В начале февраля Александр Дюков говорил, что сценарий, при котором участники соглашения пойдут на большее сокращение добычи нефти, выглядит фантастически: «Мы будем все-таки надеяться, что будет увеличение квот на добычу. Вы видите, что спрос растет, растет и цена. Рынок уже близок к стабилизации, поэтому, если исходить из того, что мы видим сейчас, я допускаю такой сценарий» (цитата по «Интерфаксу»).

В начале февраля баррель нефти сорта Brent стоил почти $70, сейчас – примерно $65.