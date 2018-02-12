«Газпром нефть» создает собственный резервный фонд
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С февраля прошлого года в России фактически начало действовать обновленное бюджетное правило. В этом году все дополнительные доходы, которые образуются при превышении цены нефти $40 за баррель, направляются в резервы.
Этим примером вдохновилась «Газпром нефть», рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Представитель нефтяной компании это подтверждает. При утверждении бизнес-плана на ближайшие три года «Газпром нефть» исходила из прогнозных макропараметров, определенных Минэкономразвития: $43,8 за баррель нефти Urals (сейчас стоит $58,8) и курса доллара 64,2 руб. (сейчас – 58,4 руб.). Все дополнительные доходы направляются в «фонд бюджетного правила», продолжает представитель компании. Из него «Газпром нефть» «может расплачиваться с кредиторами, платить дивиденды и финансировать инвестпрограмму», продолжает собеседник «Ведомостей».
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