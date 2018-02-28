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Призеры Олимпиады получат BMW отечественной сборки

Российских спортсменов, получивших награды на Олимпиаде в Южной Корее, наградят автомобилями BMW производства калининградского завода «Автотор», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия.

Собеседник агентства уточнил, что спортсмены получат автомобили BMW Х4, Х5 и Х6. «Это обычные серийные автомобили различной комплектации, не самой простой», - добавил он.

Представитель «Автотора» добавил, что спецзаказа на машины для олимпийцев не было — с завода они регулярно поступают в Москву на центральный склад готовой продукции BMW, откуда уже распределяются по дилерским центрам.

Всего в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане приняли участие 168 российских спортсменов, которые по требованию Международного олимпийского комитета (МОК) выступали под нейтральным флагом. Требование обусловлено допинговыми скандалами с участием России.

Россияне, выступавшие на Олимпиаде под нейтральным флагом, завоевали две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых медалей. В медальном зачете по итогам Игр они оказались на 13-м место. Соревнования прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Золотые медали удалось завоевать фигуристке Алине Загитовой и российским хоккеистам, победившим сборную Германии со счетом 4:3 в финале.

В среду, 28 февраля президент России Владимир Путин планирует встретиться с олимпийцами из России и вручить им госнаграды.

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