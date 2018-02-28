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Авиакомпания «Сибирь» опередила «Россию» по пассажироперевозкам

По данным Росавиации, российские авиакомпании в январе увеличили перевозки на 14,2% относительно аналогичного периода 2017 г. - до 7,6 млн человек. При этом в топ-3 авиаперевозчиков страны произошли изменения - на второе место после «Аэрофлота» вышла группа S7, опередившая крупнейшую «дочку» «Аэрофлота» - авиакомпанию «Россия».

Внутренние перевозки в прошлом месяце увеличились на 13,8% до 4,6 млн пассажиров, международные - на 15% до 3 млн человек. При этом пассажиропоток между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ подскочил на 20,3% до 2,5 млн человек. Перевозки между Россией и странами СНГ, напротив, снизились на 5% до 515 000 человек. Пассажирооборот компаний за отчетный период вырос на 15,6% до 19,6 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил 79,6%, что больше по сравнению с прошлогодним показателем на 2,1 процентного пункта. Процент коммерческой загрузки увеличился на 2,6 п. п. до 67,6%.

Авиакомпания «Россия» продемонстрировала снижение пассажироперевозок на 4% до 645 000 человек и, таким образом, уступила второе место в статистике Росавиации авиакомпании «Сибирь». Последняя увеличила перевозки в январе на 15,4% до 798 000 пассажиров.

«Аэрофлот - российские авиалинии» в прошлом месяце перевез 2,5 млн пассажиров (+6,6%), «ЮТэйр» - 587 000 человек (+21,6%), «Уральские авиалинии» - 567 000 человек (+19,7%).