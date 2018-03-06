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Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

Основатель Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. Его состояние американский журнал оценил в $112 млрд. Второе место занял лидер рейтинга прошлого года - основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние журнал оценил в $90 млрд. Следом идет американский инвестор Уорен Баффетт с $84 млрд.

Безосу удалось возглавить рейтинг в этом году благодаря росту акций Amazon, которые в этом году выросли в цене почти на 60%. Ранее журнал уже называл его богатейшим человеком мира, когда состояние бизнесмена менялось в режиме реального времени, но теперь он впервые официально возглавил ежегодный рейтинг на момент его опубликования на сайте Forbes.

Состояние Гейтса увеличилось за год на $4 млрд. Баффетт заработал за 12 месяцев почти $8,4 млрд. В топ-20 также вошли две женщины — Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Суммарное состояние 20 богатейших людей мира по итогам 2017 года составило $1,2 трлн. Топ-20 миллиардеров по версии Forbes владеют 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров мира.