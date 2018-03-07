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Продюсеры «Волка с Уолл-Стрит» заплатят США $60 млн по делу о махинациях

Компания Red Granite, один из продюсеров фильма «Волка с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо, согласилась заплатить правительству США $60 млн, чтобы урегулировать дело о финансовых махинациях, сообщает The Hollywood Reporter. Компанию обвиняли в получении средств, выведенных из малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.

Издание отмечает, что руководит Red Granite приемный сын малазийского премьера Наджиба Разака Риза Азиз. Американская прокуратура, выдвинувшая свои претензии в 2016 г., считает, что компания Ризы Азиза с нарушением закона выделяла деньги на съемку трех фильмов: «Волк с Уолл-Стрит», «Тупой и еще тупее 2» и «Здравствуй, папа, Новый год».

Согласно условиям сделки с американскими властями, дело в отношении компании будет закрыто, а ее руководство не станет признавать свою вину.

«Волк с Уолл-Стрит» — автобиография бизнесмена Джордана Бельфорта, осужденного за финансовые преступления, в том числе за отмывание денег. Фильм снял режиссер Мартин Скорсезе в 2013 г. Актер Леонардо Ди Каприо, сыгравший в картине главную роль, также упоминался в деле о махинациях Red Granite. Так, по мнению прокуратуры, подаренное ему малазийцами полотно Пабло Пикассо куплено на средства 1MDB. Актер в итоге согласился сотрудничать со следствием и вернул картину американским властям.

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