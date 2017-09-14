Фильмы о кризисе: «Я бы грохнул на хрен этих братьев Лиман»
Как кинематограф рассказал о финансовом армагеддоне 2007–2008 годов
15 сентября 2008 г. рухнул инвестбанк Lehman Brothers. До 10-летия этого события, ознаменовавшего самую острую фазу финансового кризиса, еще год, но осенью 2007 г. он уже бушевал. Тогда, правда, его еще называли ипотечным – из-за краха рынка субстандартных (subprime) ипотечных облигаций и падения цен на недвижимость
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14 сентября 2007 г. банк Northern Rock уже обратился за помощью в Банк Англии, после чего вкладчики ринулись забирать деньги, заставив власти национализировать его. А незадолго до этого ведущий популярной программы «Безумные деньги» на CNBC Джим Крамер прокричал в телекамеру, требуя от ФРС США резко снизить процентные ставки: «У нас Армагеддон! На рынке инструментов с фиксированным доходом у нас Армагеддон!»
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Кризис оставил отпечаток не только на финансовых рынках и экономике, но и в культуре. Financial Times нашла в базе киноданных IMDB 468 фильмов (художественные, документальные, анимационные, короткометражки, реалити-шоу), в описании сюжетов которых используются такие выражения, как «пузырь на рынке жилья», «изъятие дома за неуплату по кредиту», «экономический кризис»
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Историю кризиса и тех немногих финансовых игроков, кто вовремя увидел надвигающийся шторм, рассказывает фильм «Игра на понижение» (2015). Он был номинирован на «Оскар» в четырех категориях (в том числе «Лучший фильм года») и получил его за лучший адаптированный сценарий
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Одна из находок «Игры на понижение» – сцены с остроумными и доходчивыми объяснениями того, что представляют собой сложные финансовые инструменты, из-за использования которых и разразился кризис
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Совокупные сборы фильма в мире составили, по данным IMDB, $133,3 млн при бюджете $28 млн
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«Предел риска» (2011) рассказывает о кризисе изнутри: это история об одном дне сотрудников инвестбанка, осознающих в сентябре 2008 г., что грозит ему самому и рынку в целом. Совокупные сборы в мире – $16 млн при бюджете $3,5 млн
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Руководитель банка Джон Тулд (на фото; фамилия гендиректора Lehman, кстати, была Фулд) говорит: «Вы хотите мне сказать, что музыка вот-вот остановится и мы останемся с самым большим мешком вонючих экскрементов, когда-либо собранных за всю историю капитализма?» Это напоминает известное высказывание гендиректора Citigroup Чарльза Принса о рынке ипотечных бондов в 2007 г.: «Когда музыка остановится, если говорить о ликвидности, все осложнится. Но пока музыка играет, нужно танцевать. Мы пока танцуем»
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«Уолл-стрит: деньги не спят» (2010) – продолжение культового фильма «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом в роли Гордона Гекко. Сиквел был не очень хорошо принят критиками и зрителями (при бюджете $70 млн собрал в США лишь $52,5 млн, хотя в целом в мире – $134,7 млн). Но он разворачивается на фоне кризиса, и в нем есть несколько интересных аналогий
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Ситуация вокруг инвестбанка, где вначале работает главный герой, молодой брокер Джейк Мур (на фото), напоминает крах и Bear Stearns в марте 2008 г., и Lehman в сентябре. Сцена, где обсуждается судьба банка с финансовыми руководителями США, – отражение встречи в Федеральном резервном банке Нью-Йорка 12-14 сентября, где не удалось договориться о спасении Lehman. А Гекко подтверждает репутацию биржевой акулы: обманом уведя у Мура $100 млн, он «делает» $1 млрд на посткризисном восстановлении рынка
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Режиссер Майкл Мур, получивший широкую известность благодаря фильму «Фаренгейт 9/11» о терактах 2001 г. в США, с таким же обличительным пафосом снял фильм о причинах финансового кризиса – «Капитализм: история любви»
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В характерной для него провокационной манере Мур (на фото) обвязывал финансовые учреждения на Уолл-стрит лентой с надписью «Место преступления». Фильм о «самом большом грабеже в истории страны» (слова режиссера) собрал $14,4 млн при бюджете $20 млн
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Другая картина, исследующая причины кризиса, получила «Оскара» как лучший документальный фильм. Скрупулезный анализ авторов «Инсайдеров» (2010) во многом основан на интервью с финансистами, политиками, журналистами, экономистами, научными работниками (на фото: директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард)
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Слоган картины – «Для производства этого фильма потребовалось $20 000 000 000 000» (примерная оценка потерь от кризиса). Сам он при бюджете $2 млн собрал в мире $7,9 млн
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Из-за кризиса многие американцы лишились жилья – банки реквизировали его за неуплату по ипотечным кредитам. Эта болезненная тема нашла широкое отражение в кино- и телепродукции
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Отсылки к кризису встречаются и в не связанных с ним напрямую фильмах. В комедии «Несносные боссы» (2011) три героя не могут уйти с работы, несмотря на издевательства своих начальников. Один из них говорит: «Я искал работу где-то около двух лет… Я бы грохнул на хрен этих братьев Лиман [Lehman Brothers], если б мог»
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В сериале «Студия 30» в третьем сезоне (конец 2008 – начало 2009 гг.) про звезду комедийного телешоу (на фото) говорят: «Он вложил деньги в компанию, которая демонтирует вывески банков. Ребята процветают». В другой серии в телестудии появляются интерны – молодые разбитные парни в дорогих костюмах. Это уволенные инвестбанкиры, которые «больше ничего не умеют»
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