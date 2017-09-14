Фильмы о кризисе: «Я бы грохнул на хрен этих братьев Лиман»

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Руководитель банка Джон Тулд (на фото; фамилия гендиректора Lehman, кстати, была Фулд) говорит: «Вы хотите мне сказать, что музыка вот-вот остановится и мы останемся с самым большим мешком вонючих экскрементов, когда-либо собранных за всю историю капитализма?» Это напоминает известное высказывание гендиректора Citigroup Чарльза Принса о рынке ипотечных бондов в 2007 г.: «Когда музыка остановится, если говорить о ликвидности, все осложнится. Но пока музыка играет, нужно танцевать. Мы пока танцуем»

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