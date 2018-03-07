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«Сибур» обсуждает с Saudi Aramco совместный проект

«Сибур» ведет переговоры с государственной нефтегазовой компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco о создании совместного предприятия по производству синтетического каучука, сообщает Reuters со ссылкой на предправления российского нефтехимического холдинга Дмитрия Конова.

«Диалог Саудовской Аравии и России, возможно, придал импульс проекту, хотя переговоры мы начали около четырех лет назад», – сказал журналистам Конов.

Компании подписали меморандум о сотрудничестве во время визита короля Саудовской Аравии в Россию в прошлом году, однако детали потенциального проекта не раскрывались.

По словам Конова, «Сибур» рассматривает экспорт технологии производства синтетического каучука в связи с недостатком первичного сырья и слабым ростом спроса внутри страны. Наличие первичного сырья в Саудовской Аравии и рост азиатских рынков позволит сделать проект успешным, указал он.

Конов отметил, что в совместном предприятии также вероятно будут участвовать и другие компании, у которых есть технологии, которыми не обладают «Сибур» и Aramco.

«Сибур» после запуска нефтехимического комбината в Тобольске в ближайшие два года рассчитывает нарастить экспорт полимеров. Сейчас компания ориентируется в основном на рынки стран бывшего СССР, однако намерена расширить географию поставок. Кроме того, «Сибур» планирует построить Амурский газохимический комбинат в Восточной Сибири. Он будет технологически связан с Амурским ГПЗ, который возводит «Газпром» как часть инфраструктуры трубопровода «Сила Сибири», предназначенного для экспорта газа в Китай.

Конов ожидает серьезного усиления конкуренции на мировых рынках в связи со сланцевым бумом в США, обеспечившим местных производителей нефтехимии дешевым сырьем.

Предправления «Сибура» считает, что мировой спрос на полимеры будет опережать развитие производственных мощностей США, что поможет рынку избежать в ближайшем будущем насыщения.