«Сибур» отчитался о рекордном годе

Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Сибур» в 2017 г. достиг рекордных финансовых показателей. Выручка нефтехимического холдинга выросла на 10% до 454,6 млрд руб., EBITDA - на 13% до 169 млрд руб. В долларовом эквиваленте тоже достигнут рекорд: выручка - $7,8 млрд, EBITDA - $2,9 млрд. Рентабельность по EBITDA до рекорда 2015 г. - 36% - немного недотянула, составив 35%.

Достичь рекордных показателей «Сибуру» помог топливно-сырьевой сегмент бизнеса — продажа сжиженных углеводородных газов (СУГ,) нафты и природного газа. Сырьем для «Сибура» является попутный нефтяной газ, который компания перерабатывает на своих ГПЗ в Западной Сибири и производит широкую фракцию легких углеводородов для последующей переработки на нефтехимических заводах. На первом этапе — газопереработке — после выделения из попутного нефтяного газа широкой фракции углеводородов получается топливо: СУГ, нафта и проч.

Традиционно реализация этой продукции приносила «Сибуру» большую часть выручки. Так, в 2016 г. выручка топливно-сырьевого бизнеса «Сибура» составила 170,7 млрд руб., а EBITDA – 60,5 млрд руб. А вот совокупная выручка сегмента олефинов и полиолефинов (промежуточная продукция нефтехимии — полипропилен, полиэтилен и др.) и сегмента пластиков составила 217,5 млрд руб., EBITDA – 80,4 млрд руб. В 2017 г. ситуация оказалась похожей — выручка топливного сегмента выросла сразу на 8% до 184 млрд руб., EBITDA — на 48% до 89 млрд руб. Совокупная выручка двух других дивизионов составила 235 млрд руб., а EBITDA — 89 млрд руб.

Результат топливного сегмента «Сибура» поддержала увеличившаяся разница между средней стоимостью закупаемого сырья и ценой продажи СУГ, объясняется в материалах «Сибура». Цена реализации СУГ в 2017 г. выросла на четверть, вслед за ценой нефти, подорожавшей на 24% до $54,3 за баррель.

Стратегическая цель «Сибура» - увеличить собственную переработку углеводородного сырья. Для этого с 2009 г. холдинг модернизировал существующие мощности и запустил новые, в частности совместное предприятие с бельгийской Solvay – «Русвинил» (мощностью 330 000 т поливинилхлорида), «Тобольск-полимер» (500 000 т полипропилена) и др. Производства оказались очень эффективными. Рентабельность нового производства полипропилена на «Тобольск-полимере» в 2016 г. была 70%, а в 2017 г. - 55%, указано в материалах «Сибура». Строительство на площадке «Тобольск-полимера» комплекса «Запсибнефтехим», который сможет производить 1,5 млн т полиэтилена и 500 000 т полипропилена, должно завершиться в 2019 г. В первой половине 2019 г. комплекс будет выведен на стадию механической готовности, сказал председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. На 31 декабря 2017 г. проект завершен на 71%. В 2018-2020 гг. в строительство осталось вложить $4,2 млрд. Большая часть (55%) - собственные средства «Сибура».

«Сибуру» [будет] правильно провести IPO после запуска «Запсибнефтехима», – говорил летом основной владелец «Сибура» Леонид Михельсон. «По финансовому состоянию и для комфортности инвесторов это правильно делать после запуска «Запсибнефтехима», – сказал бизнесмен. В среду Конов вопрос о перспективах IPO переадресовал акционерам. «Сибур» для продажи 10% акций Sinopec в 2016 г. был оценен в $13 млрд. Но запуск «Запсибнефтехима» позволит «Сибуру» удвоит производство полиолефинов.