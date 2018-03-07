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BlackBerry подала в суд на Facebook за нарушение интеллектуальных прав

Канадский производитель смартфонов BlackBerry обратился в калифорнийский суд с иском к компании Facebook, которую он обвиняет в нарушении прав интеллектуальной собственности, сообщает The Verge. Ответчиками по заявлению станут также «дочки» Facebook - операторы мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.

Представители BlackBerry утверждают, что соцсети, подконтрольные Марку Цукербергу, «присвоили инновации BlackBerry», используя в работе WhatsApp и Instagram запатентованные наработки компании в сфере безопасности, интерфейса и сроков эксплуатации аккумулятора.

«Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя обязательство перед нашими акционерами принять определенные правовые меры», - подчеркивается в заявлении канадской компании.

Среди характеристик мессенджеров, которые, по мнению BlackBerry, заимствовала соцсеть, - рационализация процесса отправки уведомлений, показ времени прихода сообщения, а также возможность отмечать друзей на снимках.

В Facebook, в свою очередь, отвергают обвинения и обещают жестко отреагировать на претензии BlackBerry. «Иск BlackBerry, увы, отражает подлинное состояние ее бизнеса в области мессенджеров», - считает заместитель главного юрисконсульта Facebook Пол Грейуол. «BlackBerry, прекратив инновационные попытки, намеревается облагать налогами чужие инновации. Мы намерены сражаться», - подчеркнул он.

Facebook купила Instagram за $1 млрд в 2012 г., WhatsApp - в 2014 г. за $19 млрд.

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